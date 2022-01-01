Carmelo, LeBron'un neden 'elit skorer' görülmediğini açıkladı!

Los Angeles Lakers veteranı Carmelo Anthony, LeBron James'in 'elit' bir skorer olarak görülmemesi hakkında fikirlerini paylaştı.



37 yaşındaki LeBron, HBO'nun 'The Shop' programının yakın zamanda yayınlanan bir bölümünde, tüm zamanların en iyi skorerleriyle ilgili tartışmalarda yer almamasına sinirlendiğini söylemişti.



Takım arkadaşı Carmelo'ya, LeBron'un bu yorumu sorulduğunda veteran oyuncu şu yanıtı verdi:



"Her övgüyü de alamazsınız (gülüyor). Bu hissi iyi bilirim. NBA tarihinde tüm zamanların en skorer ismi olabilecek bir adamın skorer olarak anılmamasının nasıl bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama bu işler böyledir. Herkesin bir konuda belli bir fikri oluyor. Skor üretebildiğini hepimiz biliyoruz.



Bence fark şu şekilde; bazı adamlar saf skorer oluyorlar ve herhangi bir durumda nasıl sayı atacaklarını iyi biliyorlar. Bu da onların belli yeteneklerine bağlanıyor. Öte yandan LeBron gibi topu çemberden geçirmeyi bilen oyuncular da var. Tamamen farklı oyuncu türleri ve farklı dinamikler var.



Ama 30 bin sayısı olan bir adamın skorer olmadığını söylemek... bu algıyı kim başlattıysa, bir son verilmesi gerekiyor."



LeBron bu sezon 29.4 sayı ortalaması ile oynuyor.



