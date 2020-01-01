Carmelo: "Bench rolünü kabullenmek benim için zordu..."

Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, 'bench oyuncusu' rolünü kabul etme hakkında konuştu.



Trail Blazers, Carmelo ile gelecek sezonda veteran yıldızı benchten oyuna sokma planlarını ortaya çıkaran bir anlaşma yapmıştı.



Melo, Portland'ın sezon öncesi medya konferansında, bench rolünü kabul etmenin zorluğundan bahsetti. Anthony, Blazers'ın kendisini rolünün değişmesine rağmen, hala takımın önemli bir parçası olduğunu bilmesini sağladığını söyledi:



"En önemli şey, bu takım için neyin işe yaradığı ve neye ihtiyacımız olduğu. İlk beş başlamam gerekip gerekmediği değil. Sorunun bu olduğunu sanmıyorum, kimsenin bunu sorgulayacağını da sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu sorgulamıyorum, bu ekip için en iyi durum ve tüm tarafların iş görmesini sağlıyor.



Zor olsa bile kabul etmeliydim. Ekibe ve organizasyona karşı gerçekten dürüst ve şeffaf olmalıydım. Ve ayrıca Dame (Lillard) ve CJ'e (McCollum) karşı da. Burada kalmamı sağlayan, birden fazla görüşme yapmıştık. Bu görüşmelerde her iki taraf da oldukça dürüsttü. Buraya oldukça aşina olduğum ve burada çok rahat olduğum için, oyuncuların hala bana farklı bir seviyeden saygı duyduğunu bilerek burada devam etmeyi tercih ettim. Bana hala, bu ekiple olacakların büyük bir kısmı olacağımı söylediler.



İşin aslı, benim masaya gelip 'Bana bu rolün ne olacağı hakkında konuş' dememdi. İlk beşte oynamamı istememen, tırnak içinde ilk beş olmadığım anlamına gelmez. Denge kurmak lazım. CJ ve Dame'i benchten getirmek gibi bir şey olamaz. Bunu ben yaparım. Ben gerçekleştiririm.



Ama dürüst olmak gerekirse, bunu gerçekten kendimle baş başa kalıp düşünmek durumunda kalmıştım. Çünkü benim için yeni bir şey. Houston'da deneme şansım olmuştu, ancak sadece yedi ya da sekiz maçtı. Bunu düşünmek benim için zor muydu ve bir oyuncu olarak gururum ve egomla biraz oynadı mı? Evet. Özellikle benim gibi biri için. Ama derin bir nefes almam ve bunu çözmem gerekiyor. Bir şekilde olduracağız."



Anthony, geçtiğimiz sezon Portland'da oynadığı 58 maçta ilk beş başlamıştı ve %38.5 üçlük isabeti ile 15.4 sayı ortalaması kaydetmişti.



Blazers, bu ölü sezonda Robert Covington ve Derrick Jones Jr.'u ekleyerek, ekibe savunma tarafında yardımcı olacak iki kanat oyuncusu eklemişti. Ekip ayrıca Rodney Hood'u da, önceki sezon Lillard ve McCollum'ın arkasındaki üçüncü skor opsiyonu olan Carmelo'nun yanında ekstra bir hücum silahı olarak kadroda tutmuştu.



