Carlos Vinicius görücüye çıkıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu akşam Bandırmaspor karşısında süre alacak.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
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06 Şubat 2024 12:20
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılıların yeni transferi Carlos Vinicius, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak.

İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı santrfor, takımla çalışmalara başladı.

Vinicius, Bandırmaspor mücadelesinde görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla ilk heyecanını taraftarları önünde yaşayacak.

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