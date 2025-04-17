Carlo Ancelotti: "Geleceğimi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e elendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Carlo Ancelotti: 'Geleceğimi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum'
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17 Nisan 2025 01:15
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, 3-0'ın rövanşında Arsenal'e 2-1 kaybetti.

Maçın ardından Real Madrid Teknik Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

"GELECEĞİMİ BİLMEK İSTEMİYORUM"

Ancelotti, "Gelecek sezon nerede olacağımı bilmiyorum, bilmek de istemiyorum." dedi.

"DEĞİŞİKLİK KARARINA SAYGI DUYARIM"

İtalyan teknik adam, "Futbolda mutlu ve üzgün iki bölüm var. Bugün üzüldük, mutlu olmaya alışmıştık. Sezon sürüyor, henüz bir şey bitmedi.

Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında olacak mıyım? Şu an bununla ilgili konuşamam. Kulüp değişiklik kararı alırsa buna saygı duyarım ve teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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