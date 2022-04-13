Carlo Ancelotti'den Devler Ligi'nde büyük başarı!

Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında eleyerek yarı finale çıkan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Devler Ligi'nde sekiz kez son 4 takım arasına kalan 3. teknik adam oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Carlo Ancelotti'den Devler Ligi'nde büyük başarı!
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13 Nisan 2022 16:47
İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Real Madrid, ikinci maçta 3-2 mağlup olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Real Madrid'de 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Carlo Ancelotti, sekiz kez bu turnuvada yarı finale yükselen 3. teknik adam oldu.

Ancelotti, 1999 yıllında Juventus ile 2003, 2005 ve 2007 yılları arasında Milan ile 2014, 2015 ve 2022 yılları arasında da Real Madrid ile yarı final gördü.

Daha önce Pep Guardiola (Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City) ve Jose Mourinho da (Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid) 8 kez bu başarıya ulaşmıştı.

Ayrıca, Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 4 yıl üst üste çeyrek finale ulaşan ilk teknik direktör oldu.

Öte yandan Alex Ferguson, Manchester United ile yedi kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalırken, Jupp Heynckes ve Miguel Munoz altışar kez bu başarıya ulaştı.

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