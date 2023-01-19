Cardiff'te favori Valerien Ismael

Beşiktaş'taki macerası kısa süren Valerien Ismael, İngiltere'ye geri dönebilir.



İngiliz basınında yer alan habere göre, daha önce West Bromwich Albion ve Barnsley'de çalışan 47 yaşındaki teknik adam Cardiff City'de yeni hoca adaylarından birisi.



CARDIFF'TE ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN



Cardiff'in Mark Hudson'un ayrılığının ardından yeni bir hoca aradığı adaylar arasında yer alan Ismael'in de öne çıkan isimlerden biri olduğu aktarıldı.



HATAYSPOR SONRASI AYRILIK



Beşiktaş'ta Ismael'in yardımcılığını yapan Dean Whitehead şu anda Cardiff'te yeni teknik direktör gelene kadar görevi geçici olarak yürüttüğü kaydedildi.



Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda alınan 2-1'lik Hatayspor mağlubiyeti sonrası genç çalıştırı ile yollarını 26 Ekim 2022'de ayırmıştı.





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