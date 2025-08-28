İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk oluyor.
CANLI: 1.DEVRE
U. CRAIOVA: 2
BAŞAKŞEHİR: 1
7' Davie Selke, 9' Cicaldau, 27'Stefan Baiaram
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
İLK 11'LER
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Boncu, Al Hamlawi, Baiaram
Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke
CANLI: Universitatea Craiova - Başakşehir
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Universitatea Craiova'ya konuk oluyor.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk oluyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Milan, Galatasaray'ın anlaştığı Akanji için takipte!
-
9
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi!
-
8
Bruno Lage: "Kerem çok profesyonel"
-
7
Galatasaray, Onyedika için ilk teması kurdu
-
6
Galatasaray, transferde hız kesmiyor: Sırada Camara var
-
5
Galatasaray, Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak
-
4
Galatasaray'da Bissouma transferine fiziksel endişe!
-
3
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri!
-
2
Kerem Aktürkoğlu'ndan veda konuşması!
-
1
Vasco da Gama, Cuesta için Galatasaray ile anlaştı
- 20:52 Frankfurt'tan Galatasaray açıklaması: "Zor olacak"
- 20:51 Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
- 20:40 Manchester City'den Galatasaray açıklaması!
- 20:34 İbrahim Hacıosmanoğlu: "Galatasaray'a deve dişi rakip gelmedi"
- 20:23 Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
- 20:20 CANLI: Universitatea Craiova - Başakşehir
- 20:11 İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri!
- 19:52 CANLI: Samsunspor - Panathinaikos
- 19:27 Keny Arroyo, maç kadrosunda yok!
- 18:58 Wilfried Singo Galatasaray'ın 212. yabancısı
- 18:50 Filenin Efeleri, İtalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak
- 18:48 Beşiktaş - Lausanne: 11'ler
- 18:27 CANLI: Zeynep Sönmez - Marta Kostyuk
- 18:17 Savic: "Fatih Tekke çok hırslı"
- 18:12 İsrail, İzlanda'yı 12 farkla geçti!
- 18:11 Sivasspor, Valon Ethemi'yi kadrosuna kattı
- 18:10 Gürcistan'dan sürpriz: İspanya'yı devirdiler!
- 18:01 Galatasaray, Singo'yu açıkladı!
- 17:54 Mehdi Taremi, Olympiacos bekleniyor!
- 17:39 Andre Onana'ya ağır eleştiri: "Kaleci değil!"
- 17:35 Kocaelispor, Ahmet Hasan Göcen ile yollarını ayırdı
- 17:18 Simon Banza için kadro dışı tehlikesi!
- 17:01 Shane Larkin: "Hedefimiz madalya, buna odaklandık"
- 16:58 Trabzonspor'da anlaşma tamam: Max Elsnik
- 16:46 Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak paylaşım
- 16:23 Beşiktaş'tan ayrıldı, ilk maçına çıktı: Elan Ricardo
- 16:13 Lue: "Michael Jordan bugün oynasa 45 sayı ortalama yakalardı"
- 16:11 Podziemski'den Kuminga'ya destek: "Takım onun arkasında"
- 16:10 Curry: "35 yaş üstü çekirdeğimiz hâlâ şampiyonluğa oynayabilir"
- 16:08 Kyrie'den ameliyat sonrası güncelleme: "İyileşme sürecim iyi gidiyor"
- 16:07 Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı öncesi mesaj!
- 16:04 Galatasaray, transferde hız kesmiyor: Sırada Camara var
- 15:51 Beşiktaş, Milot Rashica ile yollarını ayırıyor!
- 15:48 1. Lig'de 4. haftanın hakemleri
- 15:43 Aldo Serena'dan Kenan Yıldız değerlendirmesi!
- 15:43 Championship'ten Chamberlain'e yakın takip!
- 15:39 Jamie Vardy, İtalya'ya gidiyor!
- 15:37 Chelsea, Nkunku'nun parasıyla Garnacho'yu almak istiyor
- 15:17 Sudakov adım adım Benfica'ya
- 15:06 Taha Akgül'ün dedesi son yolculuğuna uğurlandı
- 15:05 FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
- 15:01 Trabzonspor'dan "yılın defans oyuncusu" seçilen Dilan Bora'ya kutlama
- 14:57 ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz, 3. tura çıktı
- 14:56 Hüseyin Eroğlu: "Fenerbahçe güçlü bir takım"
- 14:41 Tottenham'dan Chelsea'ye Xavi çalımı!
- 14:38 Beşiktaş için Axel Disasi iddiası!
- 14:38 Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
- 14:29 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi yaklaşıyor
- 14:25 Beşiktaş'ın 192. yabancı futbolcusu Tiago Djalo oldu
- 14:21 Inter transferden vazgeçti: Yusuf Akçiçek
- 13:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan veda konuşması!
- 13:48 En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas'ın aday kadrosunda!
- 13:44 Galatasaray, Onyedika için ilk teması kurdu
- 13:30 Karşıyaka'nın rakibi Afyon'da sorun büyük!
- 13:23 Bodrum FK'da Gökdeniz şoku
- 13:20 Altınordu'da Ateş takımını beğendi
- 13:12 Beşiktaş'ta Al Musrati'nin yeni takımı belli oldu
- 13:07 Galatasaray'a Vitao transferinde olumsuz yanıt!
- 13:04 Haliburton: "Sahaya dönüşüm 15 ay sürecek"
- 13:03 Manisa FK'da Ada gururu
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Manchester City'den Galatasaray açıklaması!
Mehdi Taremi, Olympiacos bekleniyor!
Andre Onana'ya ağır eleştiri: "Kaleci değil!"
Aldo Serena'dan Kenan Yıldız değerlendirmesi!
Jamie Vardy, İtalya'ya gidiyor!
Juventus'ta mutlu son yakın: Kolo Muani
Christopher Nkunku, Milan'a transfer oluyor!
Manchester United'a Grimsby şoku!
Wolverhampton'da Fabio Silva için alternatif!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|3
|3
|0
|0
|10
|0
|9
|2
|Trabzonspor
|3
|3
|0
|0
|3
|0
|9
|3
|Göztepe
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|7
|4
|Konyaspor
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|5
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|6
|Antalyaspor
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|6
|7
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|8
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|9
|Eyüpspor
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|3
|10
|Gaziantep FK
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|3
|11
|Başakşehir
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|12
|Alanyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|13
|Rizespor
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|14
|Kayserispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|15
|Kasımpaşa
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|16
|Gençlerbirliği
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|0
|17
|Kocaelispor
|3
|0
|0
|3
|1
|5
|0
|18
|Karagümrük
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|0