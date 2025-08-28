28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-178'
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-046'
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
2-035'
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
0-05'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
0-06'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1DA
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
2-135'
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
2-035'
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
0-05'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
0-17'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

CANLI: Universitatea Craiova - Başakşehir

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Universitatea Craiova'ya konuk oluyor.

calendar 28 Ağustos 2025 20:20 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 20:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Universitatea Craiova - Başakşehir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk oluyor.

CANLI: 1.DEVRE

U. CRAIOVA: 2
BAŞAKŞEHİR: 1

7' Davie Selke, 9' Cicaldau, 27'Stefan Baiaram

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLK 11'LER

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Boncu, Al Hamlawi, Baiaram

Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke


 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.