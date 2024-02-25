CANLI| Türkiye - İzlanda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı ağırlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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CANLI| Türkiye - İzlanda
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25 Şubat 2024 15:54
Son güncelleme 25 Şubat 2024 17:03
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

TÜRKİYE: 50
İZLANDA: 40

(3. PERİYOT)

1. Periyot sonucu: Türkiye 16-16 İzlanda
2. Periyot sonucu: Türkiye 19-14 İzlanda

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Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.

İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi. 

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PUAN DURUMU

1. İtalya | 2 puan 
2. İzlanda | 2 puan
3. Macaristan | 1 puan
4. Türkiye | 1 puan

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