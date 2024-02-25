A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı konuk ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
TÜRKİYE: 50
İZLANDA: 40
(3. PERİYOT)
1. Periyot sonucu: Türkiye 16-16 İzlanda
2. Periyot sonucu: Türkiye 19-14 İzlanda
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Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.
İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.
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PUAN DURUMU
1. İtalya | 2 puan
2. İzlanda | 2 puan
3. Macaristan | 1 puan
4. Türkiye | 1 puan
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
TÜRKİYE: 50
İZLANDA: 40
(3. PERİYOT)
1. Periyot sonucu: Türkiye 16-16 İzlanda
2. Periyot sonucu: Türkiye 19-14 İzlanda
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.
İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!
PUAN DURUMU
1. İtalya | 2 puan
2. İzlanda | 2 puan
3. Macaristan | 1 puan
4. Türkiye | 1 puan