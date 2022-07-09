Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray , buradaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'la karşılaşıyor.
Merkur Arena'nın ev sahipliği yaptığı Galatasaray - Sturm Graz hazırlık maçı 20.30'da başladı. Mücadele D-Smart 77. Kanal Smart Spor'dan naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
STURM GRAZ: 0
GALATASARAY: 1
7' Oğulcan Çağlayan
(İLK YARI OYNANIYOR)
GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Okan, Omar, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Morutan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan.
Merkur Arena'nın ev sahipliği yaptığı Galatasaray - Sturm Graz hazırlık maçı 20.30'da başladı. Mücadele D-Smart 77. Kanal Smart Spor'dan naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
STURM GRAZ: 0
GALATASARAY: 1
7' Oğulcan Çağlayan
(İLK YARI OYNANIYOR)
GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Okan, Omar, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Morutan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan.
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