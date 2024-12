Serdar Adalı: 'Her şeyin hesabını ben vereceğim'

"Hüseyin Yücel kendilerinin önde olduğunu söyledi. Neler söylemek istersiniz?"





"Hiç hoş olmayan bilgiler var. Hüseyin Bey'in ekibinden derneklerle oturup pazarlık ediyorlar. Taraftar grupları var oturup pazarlık yaptıkları. Beşiktaş'ta satılık oy olmaz. Hüseyin Bey zaten Beşiktaş'ın ayarlarıyla oynadı ama en azından derneklerle ilgili böyle şeylere girmesin. Derneklerle gelen genel kurul üyelerinin bu çirkin hadiseye karşı gelmelerini istiyorum."



"BEŞİKTAŞ CAMİASI HER ZAMAN GÜÇLÜDÜR"



"Geçen seçimdeki bölünmüşlük hali bu dönemde daha da arttı. Bu camiayı bir an önce tek yumruk haline getirmemiz lazım. Kendi içimizde uğraşmaktan dışarıdaki problemlerle uğraşamaz hale geliyoruz. Beşiktaş camiası her zaman güçlüdür. Kısmet olur da seçilirsek geniş bir toplantı yapıp bu sıkıntıyı çözmek mecburiyetimiz var."



"YÜZDE 90'I BEŞİKTAŞLI DEĞİL"



"Beşiktaş'ta geçtiğimiz dönem yaptığımız seçimde sosyal medya etikili oldu. Sosyal medyayı dizaynlarla oturup kullanmak isterseniz olmaz. Son seçimin yıldızı sosyal medyaydı. Bugüne baktığımızda Hasan Arat'ın çevresinde olan sosyal medya bugün Hüseyin Bey'in yanında. Trol ordusuna baktığımız zaman yüzde 90'ı Beşiktaşlı değil."



"SEÇİLMEZSEM BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"



"Seçilemezsem bundan sonra aday olmayacağım. Kriz ortamlarında her zaman Beşiktaş'a destek oldum. Sadece bu dönemde değil bütün dönemlerde destek oldum. Şu ana kadar geçmiş başkanlarla hiç problemim olmadı. Severler beni, ben de onları severim. Her şey normal gitseydi zaten seçim mayısta olacaktı."



"TAKIMIN SIKINTILARINI ÇOK İYİ TESPİT ETTİK"



"İnsanlar bu futbol takımının çok başarılı, her zaman zirveye oynayan ve o ruhu hisseden bir takım olmasını istiyor. Futbol takımında bir ruh kaybı olmuş. Ben futbolcuları hiç suçlamıyorum. Bunlarla biz sezonu bitireceğiz. Sırf seçim var diye bu takım çok kötü, prime oynuyor, maç seçiyor söylemleri bir başkan adayının söylemi olamaz. Amatörce laflar söylemenin anlamı yok. Biz takımın sıkıntılarını çok iyi tespit ettik."



"HERKES BEŞİKTAŞ'I ZEVKLE İZLEYECEK"



"Siz eski bir teknik direktörü getirip sportif direktör yaparsanız hoca da bundan etkilenir. Hata payını minimuma indirmek için bir scout ekibi kuracağız. Ben Sergen Yalçın'la çalışmak istiyorum ama biz Beşiktaş'ın bu duruma bir daha düşmemesi için yurt dışındaki başarılı olan takımların uyguladığı modelleri uygulamalıyız. Parayı bir şekilde buluruz. O yönde sıkıntımız olmaz ama şu yapılanmayı bozarsak bugünü ararız. Sıkı bir şekilde futbol takımının yeni dizaynını uygulamaya geçirip 1.5 senenin sonunda taraftarımızın istediği, arzu ettiği bir futbol takımı kuracağız. Herkes bu takımı zevkle izleyecek."



"BEŞİKTAŞ'A YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK OLUR"



"Hüseyin Yücel vizyondan bahsediyor. Vizyon dediği şey 3-4 35 yaşındaki futbolcuyu 30 milyon euro maliyetle getirmekse bizim vizyonumuz o değil. Bizim vizyonumuz futbolun baştan yapılanması. Elimizde yurt dışında oynayan Türk çocukların listesi var. Ağırlığımızı bunlara vereceğiz. Ben 34 yaşındaki adama 30 milyon euro vermeyeceğim. Bu Beşiktaş'a yapılacak en büyük kötülük olur."



Al-MUSRATI'YE GELEN TEKLİF



"Detaylarını bilmiyorum çok. Kümede kalma şartına bağlı bir satın alma opsiyonuysa inandırıcı olmaz. Gideceği kulübe baktım ligin dibinde. İnşallah kümede kalır da Beşiktaş 10 milyon euroyu kasasına koyar. Ben de onay veririm ama 10 milyon euroya çok ihtimal vermiyorum."



"O BİRAZCIK AYRAN YAPIP İÇİYOR!"



"Gelecek sene yıldız transferler yapacağız. Paulista transferi yapılmış mesela oyuncunun sözleşmesi 37 yaşında bitiyor. Biz böyle transferler yapmayacağız. Bizim yoğurt yiyişimi farklı diyor. Evet farklı! O birazcık ayran yapıp içiyor öyle yiyor. Bizim biraz daha farklı planlarımız var."



"HİÇ VAZGEÇMEYECEK BİR BEŞİKTAŞ HAYALİM VAR"



"90 dakika saldıracak, 3 yiyorsa 5 atacak ve hiç vazgeçmeyecek bir Beşiktaş hayalim var."



"Yönetim kurulu listenizde yer alan Merve Öztopaloğlu'nun Galatasaray lehine yaptığı paylaşımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?"