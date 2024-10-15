CANLI| Maccabi Playtika- Anadolu Efes

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Maccabi Playtika ile Sırbistan'da karşı karşıya geliyor.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
CANLI| Maccabi Playtika- Anadolu Efes
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2024 21:06
Son güncelleme 15 Ekim 2024 22:13
Anadolu Efes, THY EuroLeague üçüncü haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabaka saat 21.05'te başladı. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN ve Bilyoner'den canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

MACCABI PLAYTIKA: 54

ANADOLU EFES: 56

(3. ÇEYREK)

1. ÇEYREK SONUCU: MACCABI PLAYTIKA 23-24 ANADOLU EFES

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery