CANLI| Maccabi Playtika- Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague üçüncü haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşılaşacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabaka saat 21.05'te başladı. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN ve Bilyoner'den canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
MACCABI PLAYTIKA: 54
ANADOLU EFES: 56
(3. ÇEYREK)
1. ÇEYREK SONUCU: MACCABI PLAYTIKA 23-24 ANADOLU EFES
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabaka saat 21.05'te başladı. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN ve Bilyoner'den canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
MACCABI PLAYTIKA: 54
ANADOLU EFES: 56
(3. ÇEYREK)
1. ÇEYREK SONUCU: MACCABI PLAYTIKA 23-24 ANADOLU EFES
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN