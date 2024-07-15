CANLI | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf

Galatasaray, hazırlık maçında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf
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15 Temmuz 2024 20:28
Son güncelleme 15 Temmuz 2024 20:36
Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR - 1. DEVRE

GALATASARAY: 0
DUSSELDORF: 0

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GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Fortuna Düsseldorf ile oynayacağı hazırlık maçının 11'i belli oldu:

Batuhan, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Tete, Zaha, Batshuayi.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

18 Temmuz Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma

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