CANLI | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf

Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
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GALATASARAY: 0
DUSSELDORF: 0
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GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın Fortuna Düsseldorf ile oynayacağı hazırlık maçının 11'i belli oldu:
Batuhan, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Tete, Zaha, Batshuayi.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
18 Temmuz Galatasaray - Trencin
24 Temmuz Galatasaray - Lecce
27 Temmuz Galatasaray - Parma
CANLI SKOR - 1. DEVRE
GALATASARAY: 0
DUSSELDORF: 0
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın Fortuna Düsseldorf ile oynayacağı hazırlık maçının 11'i belli oldu:
Batuhan, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Tete, Zaha, Batshuayi.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
18 Temmuz Galatasaray - Trencin
24 Temmuz Galatasaray - Lecce
27 Temmuz Galatasaray - Parma
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