Kadın Futbol Ligi B Grubu 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geliyor.
Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu'nda oynanan ve saat 15:00'te başlayan mücadele, FBTV'de canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE: 1 (25' Kennya)
GALATASARAY: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
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İki haftası geride kalan Kadınlar Futbol Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçında Adana İdmanyurduspor'u 8. ve 57. dakikalarda Fatma Kara Şahinbaş, 23. dakikada Busem Şeker ile 40.dakikada Kennya Cordner'ın golleriyle 4-0 mağlup etmişti.
Galatasaray ise ilk maçında Trabzonspor'u 90+2'de Ebru Topçu'nun golüyle 1-0 yenmişti.
İki ezeli rakibin kadın takımları geçtiğimiz sezon tarihlerinde ilk kez karşılaşmış ve Fenerbahçe sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
CANLI İZLE:
Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu'nda oynanan ve saat 15:00'te başlayan mücadele, FBTV'de canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE: 1 (25' Kennya)
GALATASARAY: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
İki haftası geride kalan Kadınlar Futbol Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçında Adana İdmanyurduspor'u 8. ve 57. dakikalarda Fatma Kara Şahinbaş, 23. dakikada Busem Şeker ile 40.dakikada Kennya Cordner'ın golleriyle 4-0 mağlup etmişti.
Galatasaray ise ilk maçında Trabzonspor'u 90+2'de Ebru Topçu'nun golüyle 1-0 yenmişti.
İki ezeli rakibin kadın takımları geçtiğimiz sezon tarihlerinde ilk kez karşılaşmış ve Fenerbahçe sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
CANLI İZLE: