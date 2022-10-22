CANLI| Fenerbahçe - Galatasaray

Kadınlar Futbol Ligi B Grubu 2. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI| Fenerbahçe - Galatasaray
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22 Ekim 2022 14:59
Kadın Futbol Ligi B Grubu 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geliyor.

Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu'nda oynanan ve saat 15:00'te başlayan mücadele, FBTV'de canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

FENERBAHÇE: 1 (25' Kennya)
GALATASARAY: 0


(İLK YARI OYNANIYOR)

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İki haftası geride kalan Kadınlar Futbol Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçında Adana İdmanyurduspor'u 8. ve 57. dakikalarda Fatma Kara Şahinbaş, 23. dakikada Busem Şeker ile 40.dakikada Kennya Cordner'ın golleriyle 4-0 mağlup etmişti.

Galatasaray ise ilk maçında Trabzonspor'u 90+2'de Ebru Topçu'nun golüyle 1-0 yenmişti.

İki ezeli rakibin kadın takımları geçtiğimiz sezon tarihlerinde ilk kez karşılaşmış ve Fenerbahçe sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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