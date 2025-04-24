CANLI | Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off turu ikinci maçında Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşılaşıyor.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabakada hava atışı 20.45'te yapıldı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.



CANLI SKOR:



FENERBAHÇE BEKO: 22



PARIS BASKET: 17



(1. PERİYOT OYNANIYOR)



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Ev sahibi avantajıyla maça başlayan sarı-lacivertli takım, Fransa temsilcisiyle dün oynadığı maçı, 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti.



Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.



Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde TSİ 21.30'da oynanacak.



Sezonda iki ekip arasında oynanan üç maçı da Fenerbahçe Beko kazandı.



Normal sezonda deplasmanda 87-83, sahasında ise 101-100'lük skorla rakibini yenen sarı-lacivertliler play-off serisinin ilk maçında da parkeden 83-78 galip ayrıldı.







