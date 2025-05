CANLI | Beşiktaş'ta sandık sonuçları

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yapılıyor.



Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, saat 10.00'da başladı.



Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışıyor.



BEŞİKTAŞ'TA SANDIK SONUÇLARI



-Serdal Adalı: 147

-Gürkan Aksoy: 14



-Serdal Adalı: 96

-Gürkan Aksoy: 10



-Serdal Adalı: 171

-Gürkan Aksoy: 23



-Serdal Adalı: 180

-Gürkan Aksoy: 23



-Serdal Adalı: 146

-Gürkan Aksoy: 18



-Serdal Adalı: 167

-Gürkan Aksoy: 17



-Serdal Adalı: 167

-Gürkan Aksoy: 21



-Serdal Adalı: 175

-Gürkan Aksoy: 23



-Serdal Adalı: 139

-Gürkan Aksoy: 13



Serdal Adalı: 128

Gürkan Aksoy: 21



Serdal Adalı: 161

Gürkan Aksoy: 20



Serdal Adalı: 102

Gürkan Aksoy: 9





Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları



"SON 1 SENEDE 3. KEZ SEÇİM YAPIYORUZ, BU DURUM SORGULANMALI"



"Bu sabah, bu salona gelirken bir kez daha fark etmiş olduğum bir gerçeklik var. Son 1 senede 3. kez seçim için toplanıyoruz. Bu durum camiamız tarafından sorgulanmalı. Genel kurulumuzun vereceği karar ile belirsizlik süreçlerine son verecek, Beşiktaşımız'ı istikrar taşıyacaktır. Sayın Gürkan Aksoy'u bu yarışa katılımı ve cesareti için tebrik ediyorum, kendisine başarılar diliyorum."



"EN ÇALKANTILI DÖNEMLERDEN BİRİNE BAŞLADIK"



"Tarihimizin en çalkantılı, en zor dönemlerinden birine başladık. Mazbatamızı alalı henüz 120 gün oldu. 4 aylık süre boyunca maalesef sadece saha sonuçları için mücadele vermedik. Beşiktaş camiasının içinde bulunduğu mental ve psikolojik durum, saha içi sonuçların daha ötesindeydi. Bizim silmeye çalıştığımız izler, kötü geçen birkaç aydan, kaybedilen birkaç maçtan ibaret değil. İçinde bulunulan hedefsizlik durumu, oyuncusundan taraftarına kulübün her noktasına sirayet etmişti. Bu koşullarda insanları bir hedefe yöneltmek en büyük amacımız oldu. Kulübümüzün her noktasında bu değişimlerin başladığını görebiliyoruz. Beşiktaş'ta konuşulan konular tek tek değişti. Beşiktaş'ın adının dahi yan yana gelmemesi gereken haberler her gün manşetlerdeydi. Beşiktaş'ın resmi evrakları televizyonlarda, sosyal medyada dolaşır hale gelmişti. Başkanı ayrı, ikinci başkanı ayrı, yöneticileri ayrı, sportif direktörleri ayrı çalışıyordu. 4 ay içinde geldiğimiz noktada, hangi mevkilere transfer gerektiğini, seneye nasıl şampiyon olabileceğimizi, Bankalar Birliği'nden nasıl çıkacağımız konuşuluyor hale geldi. Bu durum camiamızın ayağa kalkmayaa başladığının en büyük göstergesidir."



"HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"



"Beşiktaş forması, ülkemizin ve dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır. Biz bunu en iyi bilenlerdeniz. Mali ve sportif hamlelerle Beşiktaşımız'ı nasıl bir noktaya taşıyacağımızı hep birlikte göreceğiz."



"DÜNYA KULÜPLERİYLE EŞDEĞER FUTBOL AKLINA SAHİBİZ"



"Şu an dünyanın en büyük kulüpleriyle eşdeğer futbol aklına sahibiz. Önümüzdeki sezondan itibaren böyle bir futbol aklının temelini attığı bir Beşiktaş izleyeceğiz. Doğru hoca, doğru idari kadro, doğru oyuncular... Futbol şubemizde bunu yavaş yavaş yakalamaya başladık. Sırada sporcu kadromuzu geliştirmek, camiamızın enerjisini yukarı çekmek kaldı. Hep 3 transfer dönemine ihtiyacımız olduğunu söyledik. Planlı ve programlı ilerlememize rağmen sosyal medya trollerini kullanan ve besleyenler, Beşiktaş'ın iyi yönetilmediğini söylüyorlar. Camiayı yine bir kaos ortamına sürüklemeye çalışıyorlar. Bu pusuda bekleyenleri ne Beşiktaşlılık ile ne Beşiktaşlılık mantığı ile bağdaştırmıyorum. Onu gönder bunu getir kültürü bizi sıfırdan başlamaya itti. Yaşananlar ve gelinen nokta, zaten her şeyi anlatıyor."



"HALA EGOLARINI SAVAŞTIRANLAR VAR"



"Hala egolarını savaştıranlar, kişisel hırslarını Beşiktaş'ın önüne koyanlar var. Beşiktaş başarısız olsun da bize fırsat gelsin diyenler var. Hala alttan alta çalışanlar var. Bunlar öyle bir kitle ki bugünden kalkmış istenilen kadro kurulmazsa kasımda yeni bir kongre, yeni bir olağanüstü seçim olur diyerek ortam hazırlamaya başlamışlar. Dertleri Beşiktaş falan değil. Tek amaçları bir köşe kapabilmek. Bu camianın vicdanı, bunları asla affetmeyecektir."



"AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR"



"Beşiktaş altı ayda bir kongre hesaplarının yapıldığı, ajandaların ortaya çıktığı, yönetim değişikliklerinin konuşulduğu bir camia olmamalıdır. Kendilerine Beşiktaş üzerinden rant alanı oluşturanlar, başarısızlık kollayanlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Beşiktaş'ta seçim ortamını bir sektör haline getirenlerin devri, bugün bir daha açılmamak üzere sona erecektir. Camiamız bugün istikrara evet demiş olacaktır."



"BİRİLERİ ORTADA HİÇ YOKTU"



"Üzülerek söylüyorum ki, henüz istenilen birlik beraberlik seviyesine ulaşamadığımızı sermaye artırım sürecinde gördük. Ekonomik bağımsızlık için önemli bir adım atmışken, Beşiktaşlı büyüklerim ve iş adamlarının desteklerini daha çok beklerdik. Piyasadaki tüm hisseleri yönetim olarak bizim almamızı beklediler zannediyorum. Kısa sürede yaptıkları rekor borçlanmaların kabahatini biz mi üstlenelim ya da Beşiktaş hisselerini almaya değer görmediler. Son yıllarda yaşadığımız itibar kayıplarından da etkilenmiş olabilir. Beşiktaş menfaatleri söz konusuyken maalesef ki birilerini hiç ortada görmedik. Camiamız kaçak güreşenleri, nasıl gizlendiklerini asla unutmayacaktır."



"EN BÜYÜK BORÇ KAPATMA İŞLEMİNİ YAPACAĞIZ"



"Sermaye artırımı sürecinden elde ettiğimiz gelirle, tarihin en büyük borç kapatma işlemini yapacağız. Aynı zamanda faiz yükümüzü hafifletmiş olacağız. Borcumuzu tamamen kapatamamış olabiliriz ama hedefimizde en ufak sapma yok. Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu en kısa sürede kapatacağız."



"YÜZSÜZLÜK İÇİNDELER"



"Başkan fedakarlık yapsaydı sözlerini alttan alta yaymaya çalışıyorlar. Bakın bakın bakın! Bana bunu söyleyen, sosyal medya üzerinden söyletenlere bakın; WhatsApp üzerinden transfer yapmış bırakıp gitmiş, diğeri 11 ayda 150 milyon euro borçlandırıp kaybolup gitmiş. Daha neler neler! Utanmadan sıkılmadan 'adam mayıs ayında Bankalar Birliği'nden çıkma sözü verdi, geri kalanı kendi cebinden kapasın' diye yüzsüzlük içindeler. Bunları söylerken karşılarında kimin olduğunu unutuyorlar. Bugüne kadar kimselerin yanına yaklaşamadığı fedakarlıkları, Beşiktaş için yaptım."



"ÇOK ÖNEMLİ AŞAMALAR KAYDETTİK"



"Son günlerde İstanbul'un 5 farklı ilçesinde ve İzmir'de yeni tesislerimiz olması için çok önemli aşamalar kat ettik. Bu tesisler kulübümüzün arması altında, sportif ihtiyaçlarımız ve siz değerli kongre üyelerimizin gereksinimleri doğrultusunda hizmet verecekler."



"ÜLKE SPORUNUN YARIŞAN VE KAZANAN BİR BEŞİKTAŞ'A İHTİYACI VAR"



"Ülkemizde son yıllarda dizayn edilen iki takımlı futbol ortamına tepkimizi, sahadaki oyunumuz ve saha dışındaki davranışlarımızla birlikte göstereceğiz. Yalnızca bizim değil, ülke sporunun yarışan ve kazanan bir Beşiktaş'a ihtiyacı var."



Beşiktaş başkan adayı Gürkan Aksoy'un açıklamaları



"BİZ BEŞİKTAŞ'I GERİ ALACAĞIZ"



"Beşiktaş'ı bu hale getirenlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Biz Beşiktaş'ı geri alacağız. Beşiktaş'ın susturulmuş sesi, bastırılmış iradesiyiz. Beşiktaş bizimle ayağa kalkacak. Kazanan biz değilsek kaybeden camiamız olacaktır. Haykırarak diyoruz ki artık yeter. Ya değişim ya çöküş!"



"ADALETSİZ OYUNU BOZMAK İÇİN KARŞINIZDAYIZ"



"Biz adaletsiz oyunu bozmak için karşınızdayız. Her daim Beşiktaş demokrasisine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyüğü Beşiktaşımız'ın her seçiminin demokratik olmalı diye savunuyoruz. Otoriter ve kapitalist projelerle seçme ve seçilme hakkımızı kimse alamaz."



"Yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın cumhuriyet, yaşasın menfaatsiz Beşiktaş mücadelemiz"



Seçimde yarışan adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:



- Serdal Adalı



Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer



Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam



- Gürkan Aksoy



Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım



Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman