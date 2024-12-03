THY Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi 101-90 kazandı.
EVİNDE 2. KEZ KAZANDI
Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte bu sezon Euroleague'de evinde oynadığı maçlarda ikinci galibiyetini aldı.
Euroleague'de bir sonraki maçta Anadolu Efes, Zalgiris'e konuk olacak. Bayern Münih ise Baskonia'yı ağırlayacak.
1. Periyot: Anadolu Efes: 27-22 Bayern Münih
2. Periyot: Anadolu Efes: 29-26 Bayern Münih
3. Periyot: Anadolu Efes: 18-25 Bayern Münih
4. Periyot: Anadolu Efes: 27-17 Bayern Münih
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi 101-90 kazandı.
EVİNDE 2. KEZ KAZANDI
Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte bu sezon Euroleague'de evinde oynadığı maçlarda ikinci galibiyetini aldı.
Euroleague'de bir sonraki maçta Anadolu Efes, Zalgiris'e konuk olacak. Bayern Münih ise Baskonia'yı ağırlayacak.
1. Periyot: Anadolu Efes: 27-22 Bayern Münih
2. Periyot: Anadolu Efes: 29-26 Bayern Münih
3. Periyot: Anadolu Efes: 18-25 Bayern Münih
4. Periyot: Anadolu Efes: 27-17 Bayern Münih