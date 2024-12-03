Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i devirdi!

THY Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Bayern Münih'i 101-90 mağlup etti. Türk ekibi, bu sezon Euroleague'de evinde 2. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i devirdi!
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03 Aralık 2024 20:30
Son güncelleme 03 Aralık 2024 22:18
THY Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes,  Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi 101-90 kazandı. 

EVİNDE 2. KEZ KAZANDI

Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte bu sezon Euroleague'de evinde oynadığı maçlarda ikinci galibiyetini aldı. 

Euroleague'de bir sonraki maçta Anadolu Efes, Zalgiris'e konuk olacak. Bayern Münih ise Baskonia'yı ağırlayacak.

1. Periyot: Anadolu Efes: 27-22 Bayern Münih
2. Periyot: Anadolu Efes: 29-26 Bayern Münih
3. Periyot: Anadolu Efes: 18-25 Bayern Münih
4. Periyot: Anadolu Efes: 27-17 Bayern Münih


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