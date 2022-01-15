Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçına Kovid-19 engeli

Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçı, sarı-lacivertli takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçına Kovid-19 engeli
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15 Ocak 2022 15:56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında bugün oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçı, sarı-lacivertli takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. Toplamda 6 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Test sonuçları pozitif olan oyuncularımız ile teknik ve idari ekip çalışanlarımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün başkentte oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçının ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

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