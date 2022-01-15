Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçına Kovid-19 engeli

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında bugün oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçı, sarı-lacivertli takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. Toplamda 6 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Test sonuçları pozitif olan oyuncularımız ile teknik ve idari ekip çalışanlarımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.



Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün başkentte oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçının ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.





İLGİLİ VİDEO