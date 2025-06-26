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Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Caner Erkin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

calendar 26 Haziran 2025 20:07 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 20:13
Haber: DHA
Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı
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Süper Lig ekibi Eyüpspor, tecrübeli sol bek Caner Erkin'e teşekkür ederek yollarını ayırdı.

Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıkalama şu ifadelere yer verildi:

"Her şey İçin Teşekkürler Caner Erkin!


Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan,

Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig'e yükselmemizin başrol oyuncularından olan kaptanımız Caner Erkin'e herşey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

Yolun açık olsun Caner Erkin!"

EYÜPSPOR KARNESİ

Eyüpspor formasıyla 54 resmi maçta görev alan Caner Erkin, 8 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.



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