Caner Erkin'den 8 maçta 3. kırmızı!

Yaz transfer döneminde Sakaryaspor'a imza atan Caner Erkin için yeni takımında işler iyi gitmiyor.



37 yaşındaki deneyimli futbolcu, Ümraniyespor maçıyla birlikte Sakaryaspor'daki 8. maçına çıktı. Caner Erkin, maçın 52. dakikasında kırmızı kart gördü. Caner Erkin, bu kırmızı kartla birlikte Sakaryaspor'da 3. kez kırmızı kart görmüş oldu.



Deneyimli futbolcu, daha önce de Bandırmaspor ve Pendikspor maçlarında kırmızı kart görmüştü.



Caner Erkin, bu sezon 8 maçta 3 kırmızı kart gördü:



1. kırmızı kart: Küfür

2. kırmızı kart: Takım arkadaşına tokat

3. kırmızı kart: Küfür



