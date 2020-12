Caner Erkin: 'Buradan söylüyorum, bundan sonra farklı olacak!'

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Malatyaspor karşısında aldıkları 3-0'lık yenilginin ardından değerlendirmelerde bulundu.



Malatyaspor karşısında her şeyi eksik yaptıklarını vurgulayan Caner, "Her şey eksikti bugün. Gol atamadık, iyi mücadele edemedik. Bunu bireyselleştirmemeliyiz, takım halinde. 3 maç oldu, içeride mağlup oluyoruz. 7-8. senem Fenerbahçe'de. Böyle bir şey mümkün değil, olmamalı. Bunu döndürmeliyiz. Bütün suç bizde. Sahada futbolcular var. Buradan döndürecek olan, düzeltecek olan futbolculardır. Onun için herkes elini taşın altına sokmalı. Hep beraber olmamız lazım. Kötü oynayabilir, yanlış pas atabiliriz, böyle büyük Fenerbahçe kulübünde mücadele etmeme hakkı yok kimsenin. Artık herkes bundan sonra farklı olacak. Buradan ben söylüyorum bunu. Başka çaremiz yok. Ne taraftarımız, ne başkanımız, ne kulüp bunu hak etmiyor. Hep en üstte olmalıyız. Bu da böyle devam etmeli. Kötü bir sonuç oldu. Taraftardan özür diliyoruz. Düzelteceğiz bunu. Kimsenin şüphesi olmasın. Şampiyon olmak için elimizden gelenin fazlasını vermek zorundayız. Ben bu oyuncu grubunun bunu yapacağına inanıyorum" dedi



Fenerbahçe'deki sorunun temel nedeninin takıma katılan yeni futbolcuların adaptasyon sorunun olduğunu vurgulayan Caner, "Çok oyuncu katkısı oldu takıma. Yeni oyuncular, beraber oynayan oyuncular değiliz. Herkes diyebilir bunu ama futbolun dili birdir. Ben buna inanırım. Kamp süreci geçirdik. Yine yeni katılanlar oldu aramıza. Bir şekilde bizim artık beraber olmamız ve tanımamız lazım. Birbirimizi tanımadığımız için oluyor. Her şeyi artık bilmemiz lazım. Bunlarda biraz eksiklerimiz var. Giderilmeyecek, onarılmayacak şeyler değil. Hocamızla beraber, başkanımızla beraber onaracağız. Konuşacağız. Konuşacağız diyorum ama sahada göstermeliyiz. Futbolcular mücadele ettiğinde her şey güzel olacaktır" şeklinde konuştu.