Can Uzun'dan sevinci için açıklama

Eintracht Frankfurt'un Türk milli yıldızı Can Uzun, Galatasaray'ı 5-1 yendikleri maçta attığı golün ardından yaptığı sevinçle ilgili açıklama yaptı.



Golü attıktan sonra 'sus' işareti yapan ve sosyal medyada tepki alan Can Uzun, "Yaptığım gol sevinci Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane bir duygusal kutlamasıydı." dedi.



Türk milli oyuncu, "Kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısızlık yapmam ve umarım herkes bunun farkındadır." ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.



