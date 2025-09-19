19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
0-05'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Can Uzun'dan sevinci için açıklama

Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun, Galatasaray'a karşı yaptığı gol sevinciyle ilgili konuştu.

calendar 19 Eylül 2025 13:26
Can Uzun'dan sevinci için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Eintracht Frankfurt'un Türk milli yıldızı Can Uzun, Galatasaray'ı 5-1 yendikleri maçta attığı golün ardından yaptığı sevinçle ilgili açıklama yaptı.

Golü attıktan sonra 'sus' işareti yapan ve sosyal medyada tepki alan Can Uzun, "Yaptığım gol sevinci Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane bir duygusal kutlamasıydı." dedi.

Türk milli oyuncu, "Kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısızlık yapmam ve umarım herkes bunun farkındadır." ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.