Can Uzun, Almanya'ya damga vuruyor!

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, yeni sezona oldukça formda bir başlangıç yaptı.



Alman ekibinin forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gole katkı sağladı.



Can Uzun, bu maçlarda 6 kez ağları havalandırdı ve 4 kez asist yaptı.



Bundesliga'da 5 kez ağları havalandıran milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray maçında gol atmıştı.



