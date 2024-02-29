Can Keleş: '90 dakikayı temiz atlattık'

Fatih Karagümrüklü Can Keleş, Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Can Keleş yaptığı açıklamada, "Aşırı şekilde mutluyuz. Turu atladık. Galatasaray gibi büyük bir camiaya karşı kazandık. Bunu bir kenara bırakmalı ve Adana Demirspor maçına bakacağız. Orada 3 puan alıp lige iyi bir şekilde devam edeceğiz." dedi.



Keleş ayrıca, "Bu hafta birkaç gün zamanımız vardı. İdmanlarda Galatasaray'ın oyun stiline çalıştık. Golü attık. Oyunda kaldık. 90 dakikayı temiz bir şekilde bitirdik." ifadelerini kullandı.





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