Can Bozdoğan transferi resmen açıklandı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan'ın yeni takımı belli oldu.



Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Utrecht, Can Bozdoğan ile kadrosunu güçlendirdi. Köln doğumlu orta saha oyuncusu Alman FC Schalke 04'ten bir yıllığına kiralandı. Utrecht FC, kiralama sözleşmesinde Alman genç uluslararasını satın alma opsiyonunu da şart koştu. Futbol kariyerine 1.FC Köln'de başlayan Bozdoğan, 2019 yılının ortalarında genç oyuncu olarak Schalke'ye transfer oldu. 2021/2022 sezonunda genç futbolcu bir yıllığına Beşiktaş'a kiralandı. Süper Lig'de 23 maça çıktı ve ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, Sporting Portugal ve Ajax'a karşı dört kez oynadı."



Can Bozdoğan geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 Süper Lig maçında 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.