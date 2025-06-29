Calvert-Lewin, Everton'a veda etti!

Premier Lig ekiplerinden Everton'da uzun yıllar forma giyen İngiliz forvet Dominic Calvert-Lewin, kulüpten ayrıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, 27 yaşındaki golcü oyuncu serbest kaldı.
2016 yılından bu yana Everton forması giyen ve kulübün önemli isimlerinden biri haline gelen Calvert-Lewin, yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen takımına önemli katkılarda bulunmuştu. Golcü futbolcunun yeni adresinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
EVERTON KARNESİ
Everton formasını 273 resmi maçta terleten Calvert-Lewin, bu maçlarda 71 kez gol atarken 22 gol pası verdi.
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