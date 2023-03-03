Çalhanoğlu: 'Inter'de kalmak istiyorum'

Inter'le sözleşmesi 2024'te bitecek olan Hakan Çalhanoğlu takımda kalmak istediğini söyledi.



A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada tek isteğinin Inter'de kalmak olduğunu söyleyerek, "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak" ifadelerini kullandı.



Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu'nun adı son günlerde sarı kırmızılı takımla birlikte anılmaya başlamıştı. Öte yandan İngiliz basını da Hakan Çalhanoğlu'na Premier Lig'de Leeds ve Southampton'un talip olduğunu ve Inter'in ise 25 milyon euro bonservis bedeli istediği gündemi meşgul etmişti.



2017'de Bayer Leverkusen'den Milan'a 23 milyon euroya transfer olan Hakan Çalhanoğlu 4 yıl sonra ezeli rakipleri Inter'e transfer olmuştu. Inter'de ikinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki yıldız bu sezon 32 maçta 3 gol 6 asistle takımına katkı verdi.





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