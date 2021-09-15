Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Caleb Martin, Miami Heat ile anlaştı

Serbest oyuncu Caleb Martin'in, Miami Heat ile iki yönlü bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Caleb Martin'in, Miami Heat ile iki yönlü bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Martin, ilk iki NBA sezonunu ikiz kardeşi Cody ile birlikte Charlotte Hornets'ta oynayarak geçirmişti.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 53 maçta Caleb, 15.4 dakika ortalamayla süre alarak 5.0 sayı, 2.7 ribaund ve 1.3 asist istatistiklerini yakalamıştı.

25 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonu için maaşı tam olarak garanti altına alınamadan, 7 Ağustos'ta Hornets tarafından serbest bırakılmıştı.

Heat'in iki yönlü kontrat haklarının ikisi, artık Martin ve lige Kansas State Üniversitesi'nden Draftsız gelen çaylak Marcus Garrett tarafından doldurulmuş oldu.

Heat'in kadrosu şu anda 20 oyuncu bulunduruyor ve kadrolar, 19 Ekim'de normal sezonun başlamasından önce oyuncu sayısını 17'ye düşürmek zorunda.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal