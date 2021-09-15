Caleb Martin, Miami Heat ile anlaştı

Serbest oyuncu Caleb Martin'in, Miami Heat ile iki yönlü bir sözleşme imzaladığı bildirildi.



Martin, ilk iki NBA sezonunu ikiz kardeşi Cody ile birlikte Charlotte Hornets'ta oynayarak geçirmişti.



Geçtiğimiz sezon oynadığı 53 maçta Caleb, 15.4 dakika ortalamayla süre alarak 5.0 sayı, 2.7 ribaund ve 1.3 asist istatistiklerini yakalamıştı.



25 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonu için maaşı tam olarak garanti altına alınamadan, 7 Ağustos'ta Hornets tarafından serbest bırakılmıştı.



Heat'in iki yönlü kontrat haklarının ikisi, artık Martin ve lige Kansas State Üniversitesi'nden Draftsız gelen çaylak Marcus Garrett tarafından doldurulmuş oldu.



Heat'in kadrosu şu anda 20 oyuncu bulunduruyor ve kadrolar, 19 Ekim'de normal sezonun başlamasından önce oyuncu sayısını 17'ye düşürmek zorunda.



