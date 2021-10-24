İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Brentford, Leicester City'i ağırladı.



Brentford Community Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Leicester City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Youri Tielemans ve 73. dakikada Maddison attı. Brentford'un tek sayısı ise 60. dakikada Zanka'dan geldi.



Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Leicester City, 14 puanla 9. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Brentford ise 12 puanla 12. sırada yer buldu.



Leicester City, gelecek hafta Arsenal'i konuk edecek. Brentford ise Burnley deplasmanına gidecek.





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