Çağdaş Çavuş: 'Basit goller yemek oyunu farklılaştırıyor'

Manisa FK çalıştırıcısı Çağdaş Çavuş, Amed Sk karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve kalelerinde 2 gol gördüklerini söyledi.



İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını anlatan Çavuş, şöyle konuştu:



"İlk devreyi istediğimiz oyun disiplininde ve kurgusunda gerçekleştiremedik. Fakat ikinci devre gerçekten çok iyi reaksiyon gösteren bir oyuncu grubum oldu. Bu sürede bulduğumuz pozisyonu gole çevirsek oyun çok daha farklı bir noktaya gidecekken, doğru pozisyon alamadığımız noktada bir tane gol yedik. Skor 3-1 olduktan sonra da takım tekrar çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Skoru 3-2'ye getirdik ve pozisyonlar yakaladık. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız iki pozisyonu değerlendirsek oyun lehinize dönecekti. Fakat atamadık ve maç bu şekilde sonuçlandı. Haftalardır çok pozisyona girip değerlendirememek ve bu tür basit golleri yemek ister istemez oyunu farklı duruma götürüyor. Umut ediyorum bundan sonraki süreçte bu durumu lehimize çeviririz."





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