Çağdaş Atan için ayrılık ihtimali!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın 1-0 kaybedilen Ankaragücü maçının ardından ayrılma ihtimalinin yükseldiği belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Atan için ayrılık ihtimali!
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05 Haziran 2023 15:40
Süper Lig'de sezon heyecanı, 6-7 Haziran'da oynanacak olan karşılaşmalarla son bulacak. Yukatel Kayserispor, sezonu Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma ile tamamlayacak. 37.hafta Ankaragücü'ne kaybederek galibiyet hasretini 9 haftaya çıkaran Kayserispor'da Ankara maçının ardından teknik direktör Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Transfer tahtasının açılmaması durumunda Kayserispor'dan ayrılacak olan Teknik Direktör Çağdaş Atan, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Kayserispor'a gelen Çağdaş Atan, transfer tahtasını beklese de, yeni sezon için görüşmelerini sürdürüyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre Atan, Sivas karşılaşmasının ardından takımdan ayrılacak. (Kayseri Haber)

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