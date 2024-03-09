Çağdaş Atan: 'Galibiyeti çok fazla hak ettik'

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, sezon başından bu yana hedefledikleri 5. sıraya maç fazlasıyla da olsa çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, Başakşehir formasıyla 500. maçına çıkan Mahmut Tekdemir'i tebrik ederek sözlerine başladı.



Mahmut'un kulüp için önemine vurgu yapan Atan, "Mahmut bugün sanırım Galatasaray efsanesi Bülent Kormaz'dan sonra Süper Lig'de bir takımda en çok forma giyen futbolcu. O unvan Mahmut'taydı ama oynayacağı 500. maçı bekledik. Bu kulübe kurulduğundan bu yana altyapısından çıkarak büyük hizmetler vermiş, Başakşehir'in efsanesi olmuş hem başkanımızın hem de bizim çok değer verdiğimiz önemli bir karakter. Oynasa da oynamasa da bize çok büyük destek oldu. Zor bir ameliyattan çıktı, hep bizimle kaldı. Onu tebrik etmek istiyorum, alnından öpüyorum. İnşallah kariyeri başarılarla devam eder." ifadelerini kullandı.



"9 FİNAL MAÇIMIZ VAR"



"Bugün maçı çok hak ettiğimizi düşünüyorum. Maça müthiş giriş yaptık. 15-20 dakika çok ciddi ataklarımız var." diye konuşan Çağdaş Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kornerde direkten dönen iki pozisyon ve finalleri iyi yapamadığımız pozisyonlar oldu. Golü bulabilseydik maçı koparabilirdik. Antalyaspor çok ciddi bir rakip. Onlar da bir taçtan sonra iki tane direkten dönenen şut opsiyonu yakaladılar, maçın içine girdiler. İkinci yarı oyunu tamamen domine ettik. İyi pozisyonlar yakaladık. Bitiremediğimiz çok pozisyon var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok uzun zamandan sonra özlediğimiz, istediğimiz, sezon başından bu yana yanıp tutuştuğumuz 5'inciliğe maç fazlasıyla da olsa yerleşmiş bulunuyoruz. Çok uzun bir yoldu ama süreç devam ediyor. 9 tane final maçımız var. Onlardan ilki cumartesi günü Ankaragücü maçı. Bugün maçın keyfine varıp, yarından itibaren Ankaragücü maçını düşünmeye başlayacağız."



Atan, "Sakat oyuncularınız Duarte, Dubois ve Ba gelecek hafta takımla olacak mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:



"Duarte için bu maçın sonucu da önemliydi, onu bu hafta riske etmeyebiliriz. Bizim için çok önemli, geçen hafta fedakarca oynadı, kazanarak onu kaybetmemiz biraz teselli oldu. Milli ara gireceği için onu riske etmeyebiliriz. Dubois yüzde 50-50 olarak görüyorum. Bu pazartesiden itibaren bizle çalışmaya başlayacak. Milli aradan sonra inşallah tam kadro yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bazı aksilikler fırsata dönüyor bazı oyuncular için. Hamza'dan bahsedebiliriz. Oynadığı maçlarda çok iyi oynadı, akademimize teşekkür ederim böyle iyi bir oyuncuyu bize kazandırdıkları için. İyi bir stoper, 18 yaşında, ayakları iyi, algısı açık, gelişmeye açık, hızı bir stoper için fena değil. Onu da gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum."









