Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye karşı zorlanıyor

Süper Lig'de 3 farklı takımda teknik direktörlük yapan Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçta yalnızca 1 kez puan alabildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye karşı zorlanıyor
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15 Aralık 2024 21:22
Son güncelleme 15 Aralık 2024 21:23
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. 

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. 

Bu maç, aynı zamanda Çağdaş Atan'ın teknik direktörlük kariyerinde çıktığı 8. Fenerbahçe maçıydı. Atan, Fenerbahçe ile karşılaştığı maçlarda yalnızca 1 beraberlik alabildi. 

Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı takımlarla Fenerbahçe'yle karşı skorları şu şekilde:
2020/21
Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor
Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe

2022/23
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Kayserispor (TK)

2023/24
Fenerbahçe 4-0 Başakşehir
Başakşehir 0-1 Fenerbahçe

2024/25
Fenerbahçe 3-1 Başakşehir

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