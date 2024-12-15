Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye karşı zorlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.
Bu maç, aynı zamanda Çağdaş Atan'ın teknik direktörlük kariyerinde çıktığı 8. Fenerbahçe maçıydı. Atan, Fenerbahçe ile karşılaştığı maçlarda yalnızca 1 beraberlik alabildi.
Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı takımlarla Fenerbahçe'yle karşı skorları şu şekilde:
2020/21
Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor
Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
2022/23
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Kayserispor (TK)
2023/24
Fenerbahçe 4-0 Başakşehir
Başakşehir 0-1 Fenerbahçe
2024/25
Fenerbahçe 3-1 Başakşehir
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.
Bu maç, aynı zamanda Çağdaş Atan'ın teknik direktörlük kariyerinde çıktığı 8. Fenerbahçe maçıydı. Atan, Fenerbahçe ile karşılaştığı maçlarda yalnızca 1 beraberlik alabildi.
Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı takımlarla Fenerbahçe'yle karşı skorları şu şekilde:
2020/21
Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor
Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
2022/23
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Kayserispor (TK)
2023/24
Fenerbahçe 4-0 Başakşehir
Başakşehir 0-1 Fenerbahçe
2024/25
Fenerbahçe 3-1 Başakşehir