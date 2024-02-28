Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi!

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor'a kupada kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Çağdaş Atan, "Çok istediklerimizi yapabildiğimizi söyleyemem. Fazla yaptığımız rotasyonun sahaya iyi yansıdığını görmedim. Topu çok çabuk rakibe verdik. İlk yarıda pozisyon verdik ama tam hamle yaparken golü yedik. Ondan sonra normal oyunumuzu geri döndük. Tam kadro oynasaydık, Trabzonspor'a zorluk yaşatabilirdik. Çok fazla sakatımız da vardı. Buradan sakat oyuncu vermeden ayrılmayı da düşünmüştük. Kupa önemli ama lig de bizim için çok önemli. Avrupa yolunu oradan tekrar yakalayabiliriz. Bugün açıkçası eksik oyuncuların dezavantajını yaşadık. Diğer oyuncuların da bizim istediğimiz oyuna sadık kalmaları gerekiyordu, onu göremedik çok fazla. İkinci yarıda rakibi tehdit almaya başladık, başaramadık. Trabzonspor'u kutluyorum ve yarı finalde başarılar diliyorum" dedi.



Maçın ardından sarı kart görmesini değerlendiren Çağdaş Atan, "Oyuncuları uzaklaştırmak istedim sadece. VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem lig hem de kupayı idare edebilecek bir şekilde kadro planlamaya çalıştıklarını belirterek, "Açıkçası amacımız oyunu 60'lara 70'lere getirebilmekti. Bunu kısmen başardık hamle yapacağız derken orada golü yedik." dedi.



Trabzonspor'un ilk yarı kendilerinden çok daha üstün oynadığını ifade eden Atan, şöyle devam etti:



"Biz fazla rotasyon yaptık, iki tane genç oyuncumuzla oynadık. Onlar da çok fazla sorumluluk almadan oynadılar, bence hatasız oynadılar. Gerideki 3 oyuncumuzun kalecimizle beraber solak olması topu sağa getirdiğimizde ters ayakta kalmamız, topu çok kolay rakibe vermemizi sağladı açıkçası. Ufak detaylar gibi gözüküyor ama maalesef bu şekilde çok oyun kuramadan topu rakibe hemen vererek biraz oyunu kabul etmiş gözüktük. İlk yarı 1-2 tane pozisyon verdik. Trabzonspor golü bulabilirdi. Dediğim gibi 2. yarı biraz daha durgunlaşan bir oyun, istediğimiz hale gelen bir oyun. Tam hamle yapacakken maalesef golü yedik."



Atan, karşılaşmanın 60. dakikasından itibaren normal oyunlarına döndüklerinde yaptıkları değişikliklerden oyuna hükmettiklerini ve topa sahip olduklarını vurgulayarak, "Rakibi tehdit etmeye başladık. Belki çok fazla bir şey üretemedik ama maçın başından sonuna bu şekilde oynasak belki bizim adımıza daha farklı bir maçtan bahsediyor olabilirdik. Tabii ki kupa Avrupa'ya giderken çok önemli bir yol ama ligde de Avrupa yolundan belki de 3 puan uzaklıktayız. Bunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyordu. O yüzden rotasyonlar yaptık. Beklediğimiz katkıyı aldığımızı söyleyemeyiz. Trabzonspor'u turdan dolayı tebrik ediyorum, diğer maçta da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



