CABRAL'IN MAAŞI BELLİ OLDU

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ibre yeniden Jovane Cabral'a döndü. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon ile futbolcunun transferinde prensip anlaşmasına vardı.Beşiktaş, Lizbon'un ardından Yeşil Burun Adaları uyruklu oyuncuyla da transfer için el sıkıştı. Jovane Cabral, Beşiktaş'tan 1.1 milyon Euro kazanacak. 24 yaşındaki Cabral, sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabiliyor.Öte yandan siyah-beyazlıların kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi. Cabral geçen yıl yarım sezonluğuna İtalya'nın iddialı takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı. Serie A'da geride bıraktığımız sezon 21 karşılaşmada forma giyen yetenekli futbolcu 4 gol atarken 1 de asist yaptı.