Bytyqi: "Kırmızı karta rağmen düzeni bozmadık"

Konyasporlu Zymer Bytyqi, BATE Borisov karşılaşması sonrası A Spor'a konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bytyqi: 'Kırmızı karta rağmen düzeni bozmadık'
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22 Temmuz 2022 00:15
Arabam.com Konyaspor'un başarılı oyuncusu Zymer Bytyqi, BATE Borisov maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kosovalı oyuncu maç sonu açıklamasında "Çok mutluyum, maçtan önce biraz heyecanlıydım ama harikulade bir sonuç çıkardık bu gece. Takımıma inanıyorum, maçın başından itibaren oyunu biz kontrol ettik. Biraz heyecanlıydık. Kırmızı karttan sonra kendimizi iyi koruduk ve düzeni bozmadık, haklı bir galibiyet aldık." sözlerini kullandı.

Bytyqi rövanş ile ilgili ise "Kafa olarak maça 0-0 başlayacağız. Sonuçta rakibimize saygı gösteriyoruz. Avrupa kupalarındayız ve saygı duyuyoruz. Turu geçmek için rövanşı bekliyoruz." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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