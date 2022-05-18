Buz hokeyinde farklı kaybettik!

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Avustralya'ya 7-0'lık skorla kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz hokeyinde farklı kaybettik!
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18 Mayıs 2022 00:15
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki ilk maçında Avustralya'ya 7-0 mağlup oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakayı Avustralya, Sara Sammons (2), Nikki Sharp (2), Matilda Pethrick (2) ve Michelle Clark-Crumpton'un golleriyle farklı kazandı.

Milliler, ikinci maçında 19 Mayıs Perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak.

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