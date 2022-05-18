Buz hokeyinde farklı kaybettik!

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki ilk maçında Avustralya'ya 7-0 mağlup oldu.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakayı Avustralya, Sara Sammons (2), Nikki Sharp (2), Matilda Pethrick (2) ve Michelle Clark-Crumpton'un golleriyle farklı kazandı.
Milliler, ikinci maçında 19 Mayıs Perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakayı Avustralya, Sara Sammons (2), Nikki Sharp (2), Matilda Pethrick (2) ve Michelle Clark-Crumpton'un golleriyle farklı kazandı.
Milliler, ikinci maçında 19 Mayıs Perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak.
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