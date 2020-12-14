Büyüklerin korkulu rüyası Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor 2020 yılında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 7 maçtan sadece birisini kaybetti. Beşiktaş'a karşı 1 kez yenilen, 1 kez de kazanan turuncu-yeşilli ekip, Galatasaray'ı 2 defa mağlup etti. Alanya, Fenerbahçe ile 2, Trabzonspor ile de 1 kez berabere kaldı. Bu sezon iç sahada Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olan Alanya (2), evinde oynadığı son 7 karşılaşmanın 5'inde kalesini rakip forvetlere kapattı.



ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ

Alanyaspor maç sonundaki galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Teknik direktör Çağdaş Atan, takım olarak şampiyonluğa inandıklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Atan, "İkinci yarıya kadar lider gidersek ve kadromuzu genişletirsek hayalimize devam edebiliriz" diye konuştu.



BAKASETAS ÇOK MUTLU!

Golleriyle galibiyetin baş mimarı olan Bakasetas, "İki maç kaybettikten sonra Beşiktaş'ı yenmek beni çok mutlu etti. Ayrıca, kazandığımız maçlarda gol atmak beni oldukça mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.



