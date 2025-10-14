14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak

Türkiye'nin ilk uluslararası standartlardaki olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri, 17-19 Ekim tarihlerinde Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak. 20 kulüpten yaklaşık 300 sporcu final için suya inecek.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak.
 
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
 
Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun son büyük yarışının Edirne'de gerçekleştirileceğini söyledi.
 
Meriç'in büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirten İba, Büyükler Türkiye Kupası'nda 20 kulüpten 300'e yakın sporcunun kürek çekeceğini ifade etti.
 
Organizasyonda Türkiye'nin en başarılı sporcularının yarışacağını dile getiren İba, "Cuma günü başlayacak eleme ve sıralama yarışlarının ardından cumartesi ve pazar günleri final yarışları yapılacak. Sezonun son yarışı oluyor burada. Daha sonra kamplar ve antrenmanlar olacak. Hafta sonu yapılacak yarışa tüm vatandaşlarımızı Meriç Nehri'ne davet ediyoruz. Kıyasıya yarışlar olacak. Meriç'te yapılan her organizasyon kente önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.
 
Nesim İba, yarışlarda madalya için kürek çekecek sporculara başarı diledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
