Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 13-21 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası Cumartesi günü başlıyor. Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı şampiyona, 13 Eylül'de serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Serbest stilde 326 güreşçi mindere çıkacak ve aralarında ikisi altın madalya olmak üzere Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanan 12 sporcu da yer alacak. Grekoromen stil müsabakaları 19-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve toplam 306 güreşçi mücadele edecek. Kadınlar müsabakaları 15-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve toplam 230 güreşçi mücadele edecek.Türkiye'nin 3 stilde 10'ar sporcu ile temsil edileceği Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımız ve teknik kadro şu şekilde:Serbest Stil Kadrosu57 kilo: Yusuf Demir61 kilo: Emrah Ormanoğlu65 kilo: Cavit Acar70 kilo: Haydar Yavuz74 kilo: Soner Demirtaş79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak86 kilo: Osman Göçen92 kilo: Alperen Tokgöz97 kilo: Resul Güne125 kilo: Hakan BüyükçıngılTeknik EkipTeknik Direktör – İshak IrbaıkhanovAntrenör – Levent KaleliAntrenör – Tevfik KeleşAntrenör – Servet CoşkunAntrenör – Batuhan DemirçinMasör – Osman KöseKadınlar Kadrosu50 kilo: Evin Demirhan Yavuz53 kilo: Zeynep Yetgil55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu57 kilo: Emine Çakmak59 kilo: Bediha Gün62 kilo: Selvi İlyasoğlu65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu72 kilo: Nesrin Baş76 kilo: Elmira YasinTeknik EkipTeknik Direktör – Efraim KahramanAntrenör – Hakkı GürelAntrenör – Ayhan SucuAntrenör – Namık KorkmazMasöz – Tuğba DenizGrekoromen Stil Kadrosu55 kilo: Muhammet Emin Çakır60 kilo: Enes Başar63 kilo: Kerem Kamal67 kilo: Murat Fırat72 kilo: Selçuk Can77 kilo: Ahmet Yılmaz82 kilo: Alperen Berber87 kilo: Hasan Berk Kılınç97 kilo: Abdulkadir Çebi130 kilo: Muhammet Hamza BakırTeknik EkipTeknik Direktör – Muttalip YerlikayaAntrenör – Yüksel Seçkin SaruhanAntrenör – Şaban DonatAntrenör – Yusuf DüzerAntrenör – Atakan YükselMasör – Hakan Başar