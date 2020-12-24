Büyük tepki gösterdi; 'Falcao'dan utandım'

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentileri alamadığı Radamel Falcao ülkesinde de gündem oldu. Kolombiyalı'nın ünlü yorumcularından Wbeimar Munoz, oyuncunun performansını eleştirdi.Falcao'nun Göztepe maçında tribünde oturduğu fotoğraflar ülkesinde gündem olurken Wbeimar Munoz, oyuncunun geçmiş sakatlıklarına da dikkat çekti.Munoz açıklamasında, "Falcao'dan utandım. Manchester United'a transfer olduğunda da sakatlandı ve uzun süreyi oynamadan geçirdi. Skandal bir rakama gitti ve milyonlarca sterlin kazandı. Onu Premier Lig'in en büyük transfer hatalarından biri olarak gördüler. Hala sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Bu sakatlıklarından dolayı onu 2 yıl sonra Katar'da oynayacakmış gibi görüyorum" sözlerini kullandıGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao hakkında, "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum" dedi