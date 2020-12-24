Büyük tepki gösterdi; "Falcao'dan utandım"

Kolombiyalı'nın ünlü yorumcularından Wbeimar Munoz, Radamel Falcao'ya tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Büyük tepki gösterdi; 'Falcao'dan utandım'
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24 Aralık 2020 12:45
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentileri alamadığı Radamel Falcao ülkesinde de gündem oldu. Kolombiyalı'nın ünlü yorumcularından Wbeimar Munoz, oyuncunun performansını eleştirdi.

Falcao'nun Göztepe maçında tribünde oturduğu fotoğraflar ülkesinde gündem olurken Wbeimar Munoz, oyuncunun geçmiş sakatlıklarına da dikkat çekti.

"FALCAO VE SAKATLIKLAR, UTANDIM"

Munoz açıklamasında, "Falcao'dan utandım. Manchester United'a transfer olduğunda da sakatlandı ve uzun süreyi oynamadan geçirdi. Skandal bir rakama gitti ve milyonlarca sterlin kazandı. Onu Premier Lig'in en büyük transfer hatalarından biri olarak gördüler. Hala sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Bu sakatlıklarından dolayı onu 2 yıl sonra Katar'da oynayacakmış gibi görüyorum" sözlerini kullandı

MUSTAFA CENGİZ: "BİLMİYORUM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao hakkında, "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum" dedi



 



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