Büyük skandal! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektiler

Maradona'nın naaşını hazırlamakla sorumlu cenaze işleri firmasının yetkilileri, efsane futbolcunun tabutunun kapağını açıp fotoğraf çektirdiler ve sosyal medyada yayınladılar.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Büyük skandal! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektiler
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27 Kasım 2020 12:40
Diego Armando Maradona'nın cenazesini hazırlamakla görevlendirilen cenaze memurunun, efsane futbolcuyla selfie çekmesi büyük bir skandal oldu.

Maradona'nın cenazesini hazırladıktan sonra tabut kapağı açıkken 3 firma çalışanının fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Diego Molina isimli çalışanın bu skandaldan sorumlu olduğu ve fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra görevine son verildiği açıklandı.

Görüntüleri sosyal medya hesabına yükleyen Diego Molina, Maradona'nın hayranlarından büyük tepki çekti ve ölüm tehditleri almaya başladı.

FİRMANIN MÜDÜRÜ: "BUNLAR TAŞERON"

Cenaze işlerini yürütmekle sorumlu firmanın müdür Diego Picon, konuyla ilgili olarak, "Molina burada çalışmıyor. Tabut çok ağır olduğu için taşeron firmadan gelen çalışanlar bunlar. Ailesi, sedir ağacından bir tabut istedi ve bu tabut çok ağır. Taşıması için taşeron firmadan eleman istendi. Polis, tabutun taşınması sırasında yapılacak gerekli işlemler hakkında bilgi almak için beni bir ara çağırmıştı. O esnada tabutun başından ayrıldım. O an fotoğrafları çekmişler." dedi.

AİLE, HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAK

Maradona ailesinin avukatı ise bu skandal üzerine bir açıklama yaparak fotoğrafı çeken ve fotoğraf çekilen kişiler hakkında yasal sürecin başlatılacağını duyurdu.



 



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