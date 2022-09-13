Büyük Britanya'da, UCL'ye kraliçe etkisi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatının futbola olan yansımaları devam ediyor.
Kraliçe'nin ölümü nedeniyle bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadelelerde Büyük Britanya takımlarının ev sahibi olduğu maçlarda Şampiyonlar Ligi Marşı çalmayacak.
Geçtiğimiz hafta Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sebebiyle Premier Lig'deki hafta sonu maçları ertelenmişti.
Kraliçe'nin ölümü nedeniyle bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadelelerde Büyük Britanya takımlarının ev sahibi olduğu maçlarda Şampiyonlar Ligi Marşı çalmayacak.
Geçtiğimiz hafta Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sebebiyle Premier Lig'deki hafta sonu maçları ertelenmişti.
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