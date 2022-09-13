Büyük Britanya'da, UCL'ye kraliçe etkisi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatı sebebiyle bu hafta Britanya ülkerinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında Şampiyonlar Ligi Marşı çalmayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Büyük Britanya'da, UCL'ye kraliçe etkisi
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13 Eylül 2022 17:08
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatının futbola olan yansımaları devam ediyor.

Kraliçe'nin ölümü nedeniyle bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadelelerde Büyük Britanya takımlarının ev sahibi olduğu maçlarda Şampiyonlar Ligi Marşı çalmayacak.

Geçtiğimiz hafta Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sebebiyle Premier Lig'deki hafta sonu maçları ertelenmişti.

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