Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Butler: "Nikola Jokic'le aramda bir sıkıntı yok"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, kendisi ile Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic arasında bir husumet olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, kendisi ile Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic arasında bir husumet olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz Kasım ayında oynanan bir karşılaşmada Heat forveti Markieff Morris, Jokic'in kaburgalarına vurmuş ve sonuç olarak Nuggets yıldızı tarafından arkadan itildikten sonra boynundan sakatlanarak kadro dışı kalmıştı.

Bu olay, Jokic ve ağabeylerinin Miami Heat'e karşı bir husumeti olduğu algısına yol açmıştı.

Ancak Butler, kısa süre önce Complex Sports'tan Adam Caparell ile yaptığı röportajda, aralarında bir rekabet olmadığını iddia ettiği Jokic'in, ayrıca "harika bir oyuncu" olduğunu belirtti:

"Aramızda bir husumet olduğunu düşünmüyorum. Kulağa hoş geliyor ama bu konulara hiç girmek bile istemiyorum. Kendisi harika bir oyuncu."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal