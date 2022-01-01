Butler: "Nikola Jokic'le aramda bir sıkıntı yok"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, kendisi ile Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic arasında bir husumet olmadığını söyledi.



Geçtiğimiz Kasım ayında oynanan bir karşılaşmada Heat forveti Markieff Morris, Jokic'in kaburgalarına vurmuş ve sonuç olarak Nuggets yıldızı tarafından arkadan itildikten sonra boynundan sakatlanarak kadro dışı kalmıştı.



Bu olay, Jokic ve ağabeylerinin Miami Heat'e karşı bir husumeti olduğu algısına yol açmıştı.



Ancak Butler, kısa süre önce Complex Sports'tan Adam Caparell ile yaptığı röportajda, aralarında bir rekabet olmadığını iddia ettiği Jokic'in, ayrıca "harika bir oyuncu" olduğunu belirtti:



"Aramızda bir husumet olduğunu düşünmüyorum. Kulağa hoş geliyor ama bu konulara hiç girmek bile istemiyorum. Kendisi harika bir oyuncu."



