Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, bu yılın, "Heat'in şampiyonluğu kazanma yılı" olduğunu söyledi.



Heat, son birkaç sezonda sürekli olarak rekabetçi bir takım olmuş ve Butler'ın görev süresi boyunca birden fazla kez Doğu Konferansı Finaline çıkmış, 2020'de de NBA Finallerine yükselmişti. Ancak ekip, bunlara rağmen şu ana kadar bu süreçte şampiyonluk kazanamamıştı.



Önceki yıllardaki başarısız sonuçlara rağmen Butler, Boston Celtics'e karşı oynayacağı Doğu Finalleri öncesinde takımın şampiyonluk kazanabileceğinden emin bir şekilde, "bu senenin o sene" olduğunu belirtti:



"Bu sene o sene. 1. maçta yapmamız gerekeni yapacağız ve dört takım arasından zirveye yükseleceğiz. Bu kapasiteye sahibiz. Hem de fazlasıyla. Çocuklar inanılmaz basketbol oynuyorlar. Bu organizasyondaki herkes gibi ben de şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum."



Bu sezon playofflarda Butler, Heat formasıyla 31.1 sayı, 6.6 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı.



