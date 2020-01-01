Butler, Harden için: "Adam mutlu olsun istiyorum sadece..."

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın takas söylentileri hakkında konuştu ve mutlu olmasını istediğini belirtti.



Takas söylentileri ortadan kalkmış gibi göründükten sonra, Harden bir kez daha Rockets'tan ayrılmak istediğini açıkça belli etmişti. Başlangıçta sadece Brooklyn Nets'e gitmek istediği söylenen 31 yaşındaki oyuncunun, hedef yerleri listesine Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks ve Heat'i de eklediği belirtilmişti.



Butler bunun bahsedildiği bir paylaşımı sosyal medyada beğendiğinde, dedikodular hızlıca yayılmıştı.



Butler daha sonra ESPN'nin The Jump programında yer aldı ve burada Rachel Nichols, kendisine Butler'a bu paylaşım hakkında neyi beğendiğini sordu:



"Saç stilini beğendim. Küçük örgüleri güzeldi, sakalı da iyi beslenmiş görünüyordu. Medyada her zaman çok şey olup bitiyor. Bence o harika bir oyuncu. Ben elimizdeki grubu seviyorum. Doğruyu söylemek gerekirse, sadece adamın mutlu olmasını istiyorum. Hayatın olayı budur zaten. Oyunun da aynı şekilde."



Heat, NBA'deki en iyi oyunculardan birini elde etmek için birçok genç oyuncudan ve varlıktan vazgeçmek zorunda kalacak. Miami, ana yıldız olarak çok önemli bir rol oynayan Butler ile 2020 NBA Finalleri'ne ulaşmıştı.



Heat, bildirildiği gibi Tyler Herro'yu veya ekibin herhangi bir diğer önemli üyesini, Harden için potansiyel bir teklife dahil etmeye istekli değil. Öte yandan Rockets, süperstar oyuncusunun gitmesine izin vermek için karşılığında büyük bir paket talebinde bulunacak.



