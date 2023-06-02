Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, takımının NBA Finalleri'nde Denver Nuggets'a karşı 1. maçta sadece iki kez serbest atış çizgisine gitmesi sonrası, 2. maçta "daha iyi olacaklarını" söyledi.



Heat, geçtiğimiz gece NBA Finalleri'nin 1. maçında Nuggets'a karşı aldığı 104-93'lük mağlubiyette sadece iki kez faul çizgisine giderek, bu alanda NBA tarihinde bir playoff rekoru kırmıştı.



Maçta sadece 13 sayı kaydedebilmiş olan Butler, ekibin önümüzdeki Pazar gecesi oynanacak 2. maçta potaya daha fazla gideceğine söz verirken, 1. maçta hücum ritmi bulma konusunda neden bu kadar sıkıntı çektiklerini ise şu şekilde açıkladı:



"Muhtemelen potaya baskı yapmak yerine, ben de dahil olmak üzere takımca çok fazla şut attığımız için. Turnike deneyip serbest atış çizgisine gitmemiz gerekirdi. Ama maç içinde attığımız şutların hepsi tabii ki bizim için doğru tercih olarak gözüküyordu.



Ve takım olarak bu şutları sokamayacağımızı söylemiyorum ama daha fazla turnike denemeli ve serbest atış kullanmalıyız. Her şut kaçırdığınızda ve kendi potanıza dönemediğinizde, işler çabucak kontrolden çıkabiliyor. Turnikelerden çok fazla sayı yedik, ki bu da asla olmamalıydı. Ama bir bütün olarak bu kadar. Ben de dahil herkes çembere çok daha fazla hücum etmeli."



Butler, şahsen ilk maçtaki performansına karşılık 2. maçta daha iyi bir oyun çıkaracağına inandığını da sözlerine ekledi:



"Savunmada sadece tek bir kişiye değil, herkese saldırmanız gerekiyor. Yardım savunmasını üzerime çekip boştaki adamımı bulma konusunda daha iyi bir iş çıkarmam lazım. Fakat bu gece çok şutumuz kaçtı ve 2. maçta bu konuda daha iyi olacağız. Günün sonunda durum budur ve bunu kabullenip ders çıkararak, iki gün sonra geri döneceğiz."



