Bursasporlu Tuğbey Akgün, Alanyaspor yolunda

Bursaspor ile olan sözleşmesini fesheden genç futbolcu Tuğbey Akgün ile Alanyaspor'un ilgilendiği belirtildi.



Bursa basınında yer alan habere göre, kulübü ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarını ayıran 2003 doğumlu genç futbolcu Alanyaspor'a çok yakın.



Turuncu yeşilli ekiple daha önce de görüşme halinde olduğu bilinen Tuğbey Akgün'ün, gereken şartlar sağlandığı takdirde imza atmaya hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.





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