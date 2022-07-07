Bursasporlu Tuğbey Akgün, Alanyaspor yolunda

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor ile olan sözleşmesini fesheden genç futbolcu Tuğbey Akgün'ün Alanyaspor ile ilgilendiği iddia edildi.

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Bursasporlu Tuğbey Akgün, Alanyaspor yolunda
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07 Temmuz 2022 14:53
Bursaspor ile olan sözleşmesini fesheden genç futbolcu Tuğbey Akgün ile Alanyaspor'un ilgilendiği belirtildi.

Bursa basınında yer alan habere göre, kulübü ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarını ayıran 2003 doğumlu genç futbolcu Alanyaspor'a çok yakın.

Turuncu yeşilli ekiple daha önce de görüşme halinde olduğu bilinen Tuğbey Akgün'ün, gereken şartlar sağlandığı takdirde imza atmaya hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.

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