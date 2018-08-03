Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona gelecek hafta evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak Göztepe, uzun süredir peşinde olduğu Bursasporlu stoper Titi transferinde mutlu sona ulaştı.



Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Titi, Bursaspor'un U21 takımıyla oynadığı hazırlık maçında forma giymezken, eşyalarını toplamaya başladı. Geçen sezon da ısrarla istediği Titi'ye kavuşmaya çok yaklaşan Göz-Göz'ün birkaç gün içinde 30 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.



Süper Lig'de Kasımpaşa ve Bursaspor formalarını terleten deneyimli savunmacı 97 karşılaşmaya çıktı.



Titi transferiyle savunma sorununu çözen Göztepe, orta saha ve santrfor takviye ederek çalışmalarını bitirecek.



Öte yandan Hollanda kampını noktalayıp İzmir'e dönen Göztepe, oynadığı son hazırlık maçında Twente'ye 3-0 yenildi. Sahaya Beto - Traore, Reis, Hakan Çinemre, Gassama, Poko, Castro, Ngando, Halil, Gouffran, Deniz ilk 11'iyle çıkan Göz-Göz, ilk yarıyı 18'de Cantalapiedra ve 40'ta Bapoh'un golleriyle 2-0 geride tamamladı.



Teknik direktör Bayram Bektaş ikinci yarıda tüm futbolcularına şans verirken, 72'de Trotman sonucu belirledi. Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.