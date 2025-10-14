Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, kendi evinde Fransa'nın Cholet Basket ekibine 84-72 mağlup oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Peter Praksch (Macaristan), Mihkel Manniste (Estonya), Ritvars Helmsteins (Letonya)
Bursaspor Basketbol: Childress 9, Parsons 3, Göksenin Köksal 2, Konontsuk 7, Nnoko 13, Berk Akın 6, Delaurier 5, Crawford 19, Onar, King 8
Cholet Basket: Diawara 5, Mcneace 6, Ayayi 13, Campbell 3, Diarra 7, Kountz 14, Sousa 7, Miles 2, Wahab 11, Agbo 16
1. Periyot: 23-20
Devre: 37-38
3. Periyot: 54-60
