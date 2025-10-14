14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-090'
14 Ekim
Fas-Kongo
1-089'

Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bursaspor, sahasında Cholet Basket'e 84-72 kaybetti.

calendar 14 Ekim 2025 21:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, kendi evinde Fransa'nın Cholet Basket ekibine 84-72 mağlup oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Peter Praksch (Macaristan), Mihkel Manniste (Estonya), Ritvars Helmsteins (Letonya)

Bursaspor Basketbol: Childress 9, Parsons 3, Göksenin Köksal 2, Konontsuk 7, Nnoko 13, Berk Akın 6, Delaurier 5, Crawford 19, Onar, King 8

Cholet Basket: Diawara 5, Mcneace 6, Ayayi 13, Campbell 3, Diarra 7, Kountz 14, Sousa 7, Miles 2, Wahab 11, Agbo 16

1. Periyot: 23-20

Devre: 37-38

3. Periyot: 54-60

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.