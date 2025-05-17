Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelen Aliağa Petkimspor rakibine 86-95 yenildi. Konuk Bursaspor maça etkili başladı ve ilk çeyreği 18-28 önde tamamladı.



İkinci periyotta toparlanan Aliağa Petkimspor soyunma odasına 43-42 önde girdi.



Bursaspor üçüncü çeyrekte bir kez daha üstünlüğü sağladı ve final periyoduna 61-70'lik skorla gidildi.



Son çeyrekte de hata yapmayan yeşil-beyazlılar, İzmir'de 95-86 kazanmasını bildi.

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Öztürk, Tolga Akkuşoğlu



ALİAĞA PETKİMSPOR: Van Beck 9, Tyree 14, Echenique 14, Dotson 3, Selim 1, Aldridge 8, Karahan 15, Russell 14, Williams 6, Yavuz 2, Kılıçarslan



BURSASPOR: Grantham 20, Dejulius 16, Michineanu 8, Sarper 11, Gavrilovic 5, Brown 20, Berkay 7, Sharma 8, Ömer



1'İNCİ PERİYOT: 18-28



DEVRE: 43-42



3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-70



